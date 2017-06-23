В районе Желобка боевики пытались перейти в наступление, понесли потери - военные (фото)

Сегодня, в последний день перед началом так называемого "хлебного перемирия" - соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года - террористы осуществили очередную вооруженную провокацию. Об этом 93-я бригада сообщила на своей странице в Facebook.

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"Примерно с 12:00 пропутинские террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

В то же время в район села Желобок террористы подтянули военную технику и вооружение, рассказали военные.

"Наблюдалась попытка противника перейти в наступление, но, вероятно, из-за понесенных потерь боевики сейчас отступили", - уточнили в 93-й бригаде.

Кроме того, враг активно использует оружие, строго запрещенное Минскими договоренностями.