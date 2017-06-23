Миссия ОБСЕ фиксирует увеличение числа обстрелов под Мариуполем из тяжелого вооружения

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в районах к востоку от Мариуполя общее количество случаев нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе возросло на 55%, в том числе зафиксировано 82 взрыва от артиллерийского огня и 19 - от минометного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил на брифинге в режиме скайп-связи в Киеве.

«Широкино и другие районы на северо-восток от Мариуполя являются одними из главных «горячих точек» на прошлой неделе. 30% всех нарушений режима прекращения огня было зафиксировано именно в этом секторе», - отметил Хуг.

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В целом, по его словам, количество случаев нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе уменьшилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей, но в районах восточнее Мариуполя - увеличилось на 55%.

«Если взглянуть на количество взрывов от огня от применения оружия, запрещенного Минскими соглашениями, в частности, танков, минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, то в районах северо-восточнее Мариуполя был повышенный уровень насилия. СММ в этих районах (на прошлой неделе - УНИАН) зафиксировала 82 взрыва от артиллерийского огня и 19 - от минометного огня, по сравнению с тремя от артиллерийского огня и четырьмя от минометного огня за позапрошлую неделю», - сообщил Хуг.