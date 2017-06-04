Под Мариуполем ситуация остается самой напряженной – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, с начала суток противник 14 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

На Приморском направлении ситуация остается самой напряженной. Особенно вблизи поселка Водяное, где противник в течение дня несколько раз совершал обстрелы наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На том же участке линии фронта пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 82 мм били по оборонительным укреплениям ВС Украины неподалеку Красногоровки. ВозлеТалаковки и Гнутово вели огонь вражеские снайперы. Также в начале суток украинских защитников Талаковки бандиты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении еще при темном времени суток противник из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Зайцево и в пригороде Авдеевки. Утром и в течение дня там установилось относительное затишье.

На Луганском направлении только один раз боевики применяли оружие против украинских воинов на этом направлении. Сразу после полуночи пророссийские бандформирования из крупнокалиберных пулеметов осуществили обстрел наших позиций возле Новоалександровки. Позже вражеской огневой активности здесь зафиксировано не было

С начала суток потерь среди бойцов сил АТО не было.