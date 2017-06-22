Госдеп США осудил запугивание боевиками наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением, в котором остро осудил запугивание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь дипломатического ведомства Хизер Науерт, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что США "глубоко обеспокоены" учащением случаев насилия и унижений со стороны пророссийских боевиков.

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"Последние случаи запугиваний включали в себя домогательства, угрозы и, наконец, выстрелы в автомобиль миссии", - отметила представитель Госдепа, комментируя случай 20 июня, когда в районе железнодорожной станции Ясиноватая двое вооруженных мужчин напали на два патруля СММ ОБСЕ.

По ее словам, этот инцидент стал частью "масштабных усилий" боевиков, направленных на то, чтобы не дать мировому сообществу увидеть, что происходит на контролируемых ими территориях.

Вашингтон призвал к длительному и устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе и беспрепятственному доступу наблюдателям ОБСЕ. Госдепартамент также обратился к России с требованием повлиять на лояльных ей боевиков для прекращения "кампании унижения" и выполнения Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН 20 июня вооруженным боевик «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях. Когда одна из машин поехала, вооруженным мужчина стрелял в воздух, а также по автомобиля, но не попал.

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Хуг заявил, что наблюдатели миссии в результате инцидента не пострадали, однако находятся в шоковом состоянии.

Как известно, Россия осуществляет полный контроль над созданными ей псевдообразованиями «ДНР» и «ЛНВ» в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, она постоянно поставляет на оккупированные украинские территории различные виды вооружения, боеприпасы, горючее, финансы и предоставляет другую поддержку. Также власти РФ отправляют на Донбасс наемников из числа граждан РФ и кадровых военных российской армии.

В США и Европейском Союзе неоднократно призывали Россию использовать свое значительное влияние на боевиков для прекращения огня на Донбассе и для выполнения Минских соглашений.