Наблюдатели ОБСЕ находятся в шоковом состоянии после нападения боевиков в Ясиноватой - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели миссии, на которых 20 июня было совершено вооруженное нападение в районе подконтрольной так называемой "ДНР" железнодорожной станции Ясиноватая, в результате инцидента не пострадали, однако находятся в шоковом состоянии. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Наши сотрудники физически не ранены, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который вчера произошел в Ясиноватой", - сказал Хуг.

"Мы осуждаем каждое нападение на наших наблюдателей, которые каждый день размещаются по обе стороны от линии разграничения. Наши коллеги во время этой работы рискуют своими жизнями. Они делают это, чтобы реализовать мандат, цель которого - достичь стабильности на линии соприкосновения", - подчеркнул он.

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По словам заместителя руководителя миссии, вчерашний инцидент в Ясиноватой является одним из многих, которые наблюдателям миссии пришлось зарегистрировать в течение последних дней и недель.

"Мы призвали стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил этот поступок. Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не мешали выполнять нашу работу", - отметил Хуг.

Как сообщал УНИАН, 20 июня вооруженный боевик «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях. Когда одна из машин уезжала, вооруженный мужчина стрелял в воздух, а также по авто, но не попал.