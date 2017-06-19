Генштаб показал масштабные учения ВДВ (видео)
17:41, 19 июня 2017Война
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На видео показаны боевые стрельбы и десантирования.
Обучение проходили поэтапно / скрнішот
Генеральный штаб опубликовал видео масштабных учений одной из бригад ВДВ. Видео опубликовано на YouTube-канале Генштаба.
В частности, на видео показаны боевые стрельбы, десантирование, многокилометровые марши и преодоления различных препятствий.
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«...десантники совершили в ходе многодневных бригадно-тактических учений, которые поэтапно происходят на нескольких военных полигонах. В учениях также задействованы армейская, транспортная и штурмовая авиация ВС Украины», - говорится в описании к ролику.
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