Генштаб показал масштабные учения ВДВ (видео)

Генеральный штаб опубликовал видео масштабных учений одной из бригад ВДВ. Видео опубликовано на YouTube-канале Генштаба.

В частности, на видео показаны боевые стрельбы, десантирование, многокилометровые марши и преодоления различных препятствий.

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«...десантники совершили в ходе многодневных бригадно-тактических учений, которые поэтапно происходят на нескольких военных полигонах. В учениях также задействованы армейская, транспортная и штурмовая авиация ВС Украины», - говорится в описании к ролику.