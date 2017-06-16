В Донецкой области задержали мужчину, который воевал и в рядах ВСУ, и в рядах "ДНР"

В Покровске сотрудники полиции Донецкой области задержали мужчину, который заявил, что воевал и на стороне ВСУ, и на стороне боевиков. Об этом сообщил начальник управления областной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Во время задержания 48-летний мужчина имел при себе так называемое "временное удостоверение военнослужащего ДНР", согласно которому он с октября 2016 года является гранатометчиком "армии ДНР". С его слов, за два года он дважды вступал в ряды ВСУ, и дважды - в ряды "ДНР".

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Из рассказа задержанного, с августа 2015 года по август 2016 года он проходил службу в одной из бригад ВСУ и во время обстрела боевиков даже получил ранение. Потом он выезжал на оккупированную территорию, где после лечения "трудоустроился" на должность гранатометчика в рядах боевиков. За "службу" у оккупантов, с которыми он сам недавно еще воевал, получал 15 тысяч российских рублей.

В феврале 2017 года он вернулся в родной город Мирноград и пошел в военкомат. Там его направили обратно в "родную" бригаду, в которой еще два месяца он воевал против боевиков. А уже в апреле 2017 года он демобилизовался и уехал обратно в Донецк. В Покровск он приехал, чтобы встретиться с возлюбленной.

Аброськин отметил, что полиция проверит эти показания, а также был ли задержанный причастен к убийствам. Сейчас мужчина находится в СИЗО.