Адский бой под Желобком: террористы хотели полностью окружить позиции ВСУ (видео)

Семерых раненых бойцов в ожесточенных боях под Желобком этой ночью доставили в Днепр. Трое из них сейчас в военном госпитале, четырех привезли в областную больницу Мечникова, говорится в сюжете ТСН.

Самый тяжелый среди них – 26-летний Игорь. У него сильное внутреннее кровотечение и множественные осколочные ранения. Медики всю ночь пытались стабилизировать состояние солдата, чтобы он выдержал операцию. За его жизнь борются сразу несколько бригад хирургов. "Ранение крайне сложное, полностью разбит низ живота. Ранения груди, бедра, простреленное плечо, ранение лица. Крайне тяжелый", - признается главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте такжеОтправили к "Гиви" и "Мотороле": волонтеры сообщили о десятках ликвидированных боевиков на Донбассе (видео)

Бойцы 93-й бригады называют бой на бахмутской трассе под Желобком настоящим адом. Говорят, враг поливал их огнем пять часов подряд. "Они запускали беспилотники, которые висели над нами, и прицельно били артой. Били из всех калибров. Фронт был на 180 градусов, иногда и больше. Хотели полностью отрезать нас", - рассказал раненый Николай Смирнов.

"Там стреляли так, что не услышал, что свистит. Почувствовал только, что взрыв сильный и очень заболела голова. Глаза открываю – а я уже на коленях на дне окопа, а окоп кровью заливается", - рассказал о собственном ранении военный.

Нейрохирурги говорят, что боец рожден в рубашке. Осколок попал ему в затылочную область, но вылетел насквозь, поэтому медики обещают вылечить бойца. Смирнов в 2014 году выжил после тяжелого ранения головы возле Славянска, с тех пор ходит с осколками в голове. Теперь, говорят медики, трепанация не понадобится – будут лечить только ушиб мозга и наблюдать за общим состоянием.

Еще двум раненым придется лечиться у офтальмологов – восстанавливать поврежденные осколками глаза.

Ранее в штабе АТО сообщили о значительных потерях боевиков возле Желобка: по состоянию на 22.00 7 июня потери боевиков составляли 25 человек – из них 11 убитых.