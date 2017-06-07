Подготовке выборов на Донбассе должно предшествовать разоружение боевиков - МИД
Достичь этого может только миссия, которая будет иметь вооруженный компонент.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что разоружение контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе должно предшествовать подготовке местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем в Киеве.
Читайте такжеОбострение на Донбассе: с начала суток погибли 2 украинских военных, 11 ранены (видео)"Конечно, в будущем, у нас есть очень важные задачи, которые заключаются в разоружении всех этих нелегальных группировок, в том, что оружие должно храниться под надежным контролем, и мы должны начать переходный период к подготовке к выборам. Это может сделать только миссия, которая будет иметь вооруженный компонент при поддержке, и эффективной поддержке, Специальной мониторинговой миссии", - сказал Климкин.
Как сообщал УНИАН, Климкин заявляет, что Россия блокирует обсуждение вопроса развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Курцем призвал активизировать консультации о развертывании вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.