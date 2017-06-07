Подготовке выборов на Донбассе должно предшествовать разоружение боевиков - МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что разоружение контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе должно предшествовать подготовке местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем в Киеве.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: с начала суток погибли 2 украинских военных, 11 ранены (видео)"Конечно, в будущем, у нас есть очень важные задачи, которые заключаются в разоружении всех этих нелегальных группировок, в том, что оружие должно храниться под надежным контролем, и мы должны начать переходный период к подготовке к выборам. Это может сделать только миссия, которая будет иметь вооруженный компонент при поддержке, и эффективной поддержке, Специальной мониторинговой миссии", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Климкин заявляет, что Россия блокирует обсуждение вопроса развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Курцем призвал активизировать консультации о развертывании вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.