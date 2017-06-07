Дали отпор: украинские военные обстреляли опорный пункт боевиков на Донбассе (видео)

13:30, 07 июня 2017
Война
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Огонь велся по опорнику "ДНР" возле Доломитного.

В Сети показали обстрел опорного пункта боевиков в районе поселка Доломитное под Новолуганским. Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал командир 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеслава Власенко.

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"Работа батальона "Донбасс-Украина" по опорнику сепаров ночью", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные в Авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков "Туман".

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Теги: #обстрел опорника#опорник боевиков