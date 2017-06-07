Дали отпор: украинские военные обстреляли опорный пункт боевиков на Донбассе (видео)
13:30, 07 июня 2017Война
4588 0
Огонь велся по опорнику "ДНР" возле Доломитного.
В Сети показали обстрел опорного пункта боевиков в районе поселка Доломитное под Новолуганским. Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал командир 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеслава Власенко.
Читайте такжеВСУ показали свою позицию в Луганской области "на трех границах" (видео)
"Работа батальона "Донбасс-Украина" по опорнику сепаров ночью", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные в Авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков "Туман".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter