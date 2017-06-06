Ситуация на Донбассе обострилась: есть раненые среди ВСУ (видео)

Российско-оккупационные войска существенно активизировались на Луганском направлении в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщатся в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, оперативная обстановка в зоне АТО остается сложной.

«Сегодня российско-террористические бандформирования 46 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Все чаще боевики применяют запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения. В частности, существенное обострение отмечается на Луганском направлении», - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении пророссийские бандформирования значительно активизировались в течение последних 24 часов. В частности, украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Крымскому и Новотошковскому, захватчики обстреливали из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, а также из минометов. В начале суток под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции ВСУ вблизи Трехизбенки. В районе Новоалександровки оккупанты применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Возле Новозвановки боевики открывали огонь в сторону укреплений сил АТО из вооружения БМП.

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На Приморском направлении напряженная ситуация сложилась в районе Чермалык, где по опорным пунктам ВСУ противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а под вечер применил РСЗО "Град". Также неспокойно было вблизи Водяного, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Украинских защитников неподалеку от Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

На Донецком направлении НВФ продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки из пехотного вооружения, иногда - из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов бандиты били северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого и Зайцево. Возле Новгородского противник обстреливал опорные пункты украинских бойцов из стрелкового оружия. А неподалеку от Троицкого применял крупнокалиберные пулеметы.

С начала суток в результате боевых действий четверо украинских воинов получили ранения.