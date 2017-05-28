В результате обстрела Красногоровки повреждены 14 зданий

В Красногоровке Донецкой области в результате обстрела повреждены 14 домов, в том числе школа и больница. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман Facebook.

"Боевики расстреляли центр города - под огонь попали школа, больница и дома мирных жители. Ранены две женщины и мужчина. Сейчас известно о 14 поврежденных зданий. На помощь людям направлены максимальные силы полиции", - написала она.

Также сообщается, что обстрел начался в 6:40 и длился около двух часов. Пострадали улицы Толстого, Нахимова, Советская, Сковороды (Ворошилова), Маяковского, Б.Хмельницкого, Белинского.

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"Более 50 полицейских объезжают город. Их задача – фиксация последствий обстрела и обнаружения людей, которым нужна помощь", - подытожила он.

Напомним, 28 мая утром боевики начали обстреливать город Красногоровка Донецкой области. В частности, снаряды попали в городскую больницу и школы. В школе вспыхнул пожар. По последним данным, ранены восемь человек.