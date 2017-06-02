На Донбассе сегодня в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое ранены
Напряженная ситуация сложилась на Приморском направлении, где зафиксировано больше всего фактов применения пророссийскими НЗФ оружия.
Российско-террористические бандформирования с начала суток 15 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
Отмечается, что напряженная ситуация сложилась на Приморском направлении, где зафиксировано больше всего фактов применения пророссийскими НВФ оружия. В течение дня оккупанты четыре раза открывали огонь из 120-мм минометов по позициям украинских бойцов в районе Чермалыка. Также вблизи Чермалыка и Новотроицкого противник вел огонь из гранатометов.
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На Донецком направлении ситуация относительно стабильна. Впрочем, в первой половине дня под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали бойцы ВСУ, которые держат оборону в районе Зайцево и Опытного.
На Луганском направлении противник из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новозвановки и Крымского. Позиции вблизи Новоалександровки боевики обстреляли из зенитной установки.
Как сообщал УНИАН, боевики сегодня обстреляли жилые кварталы Марьинки из 82-миллиметровых минометов, в результате чего ранения получили два человека.