В прокуратуре сообщили, сколько правоохранителей и военных ответили за факты незаконного лишения свободы на Донбассе

Представители организации Украинский Хельсинский союз представили доклад о задержании и пытках людей в зоне вооруженного конфликта на Донбассе украинскими подразделениями, сообщает Громадське.

Отмечается, что преступления совершались в течение 2014-2015 года, но показания жертв удалось получить значительно позже.

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«В 2014-2015 была достаточно распространена практика задержания людей на сомнительных основаниях. Задерживались лица, которые не имели никакого отношения к политическим событиям. Из 23 человек к 19 применялись пытки. Речь идет об избиении и имитации расстрелов», — заявил представитель центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Андрей Гладун.

Он также отметил, что были случаи, когда задержанных лиц использовали как живой щит.

«Мы призываем расследовать эти случаи, мы в начале 2017 года направили запросы в ГПУ», — сказал он.

В прокуратуре ответили, что от начала боевых действий до декабря 2016 по фактам незаконного лишения свободы было привлечено 45 правоохранителей и 2 военных.

Гладун отметил, что факты пыток генпрокуратура вообще не собирает, как оказалось.