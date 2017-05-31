ФСБ заманивает боевиков "ЛНР" на войну в Сирии высокой зарплатой – ИС

Агенты ФСБ РФ на Донбассе продолжают вести активную работу по привлечению боевиков «ЛНР» из числа местных жителей к участию в военном конфликте на территории Сирии.

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат, руководитель группы «Информационное cопротивление» Дмитрий Тымчук.

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В частности, по его словам, «представители ОО «Союз добровольцев Донбасса» и «Союз казаков - воинов России и Зарубежья» проводят соответствующую агитацию среди членов «казачьих формирований» в «ЛНР», предлагая высокую оплату (порядка 300 тыс. рублей) за участие в боевых действиях в Сирии».