Боевики на Донбассе все чаще используют ствольную артиллерию и РСЗО - ИС

Боевики на Донбассе все чаще используют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

"Действия российско-террористических войск в зоне АТО носят все более провокационный характер, оккупанты все более грубо и демонстративно нарушают Минские договоренности", - подчеркивается в сообщении.

Так, противник все чаще использует ствольную артиллерию и РСЗО, отмечаются случаи длительного ведения огня из артиллерийских систем и минометов с одних и тех же позиций.

"То есть, не встречая ответного огня от ВСУ, оккупанты после совершения огневых налетов не утруждают себя сменой огневых позиций или совершают маневр на минимальное расстояние", - объяснил Тымчук.

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Кроме того, отметил он, противник активно насыщает свой передний край БПЛА тактического радиуса действия (в основном используя адаптированные гражданские квадрокоптеры).

"На протяжении прошедших выходных не менее трех раз отмечались попытки боевиков в ходе огневых налетов и обстрелов корректировать минометный огонь при помощи БПЛА (еще дважды оккупанты вели с их помощью разведку тактического тыла сил АТО)", - добавил Тымчук.