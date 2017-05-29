Сутки в АТО: боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях, 7 военных ранены

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной, однако контролируемой украинскими защитниками.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в течение прошедших суток российско-террористические бандформирования 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, в частности и по системам вооружения, которые запрещены Минскими договоренностями.

Приморское направление. На этой части линии соприкосновения пророссийские вооруженные бандформирования 20 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям сил АТО. Так, уже с наступлением сумерек противник дважды из 120-мм минометов обстрелял наши позиции на подступах к Красногоровке. Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток бандиты неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

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Донецкое направление. На этом участке фронта незаконные вооруженные формирования до полуночи чаще всего вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, которые расположены в пригороде Авдеевки. Во время осуществления этих вооруженных провокаций бандиты в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие, время от времени - 82-мм минометы. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также из гранатометов били по нашим позициям неподалеку Песков. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцево. Всего на этом направлении состоялось 18 вражеских обстрелов.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, половина из них - в темное времени суток. Украинских воинов, которые удерживают оборону возле Катериновки и Крымского, вечером противник обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А возле Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы.