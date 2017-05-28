С начала суток боевики совершили 20 обстрелов позиций сил АТО

С начала суток подразделения российско-террористических бандформирований 20 раз применяли оружие против позиций сил АТО, в том числе и запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время одного из таких вражеских обстрелов сегодня в очередной раз пострадали мирные граждане и городская инфраструктура Донбасса.

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«На Приморском направлении, начиная ориентировочно с 6.30 часов утра, в течение полутора часов пророссийские незаконные вооруженные формирования осуществили интенсивный обстрел оборонительных укреплений сил АТО под Красногоровкой. Боевики использовали минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение танков и БМП, гранатометы. В то же время месте они выпустили более 10 снарядов из РСЗО "Град" по жилым кварталам этого населенного пункта. В результате этого серьезным разрушениям подверглись местная больница, школа и десятки жилых домов. Несколько местных жителей получили незначительные ранения и травмы», - говорится в сообщении.

По данным штаба, позднее боевики дважды открывали огонь из 120-мм минометов по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Широкино, из минометов калибра 82 мм - вблизи Чермалыка. Неподалеку Лебединского бандиты применяли гранатометы, а возле Марьинки - крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что на Донецком направлении пророссийские бандформирования еще до рассвета несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов и вооружения танка по оборонительным укреплениям ВСУ в районе поселка Луганское, расположенного на Светлодарской дуге. А в пригороде Авдеевки НВФ били из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных модификаций. Севернее, возле Каменки и Новоселовки Второй, укрепления сил АТО попали под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов.

«На Луганском направлении с начала суток бандформирования дважды открывали огонь по нашим опорным пунктам неподалеку от Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии из гранатометов накрывали опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Донца и Катериновки. С начала суток потерь среди бойцов ВС Украины не было», - добавили в пресс-центре.