На Донбассе с начала суток ранили восьмерых бойцов - штаб АТО

С начала суток на Донбассе российско-террористические бандформирования 18 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, ранения получили восемь бойцов. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

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На Приморском направлении около 6 часов утра пророссийские незаконные Вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ВСУ возле поселка Чермалык. Не прекращались вражеские обстрелы и в районе Широкино, Водяного и Гнутово, где противник в течение дня неоднократно вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Кроме того, вблизи Марьинка боевики совершили обстрел укреплений сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении пророссийские бандформирования «более 5 раз» применяли оружие против украинских воинов, однако интенсивность огня и характеристики вооружения, из которого боевики осуществляли обстрелы, привели к достаточно разрушительными последствиям. Так, около часа ночи противник совершил обстрел оборонительных укреплений сил АТО в районе поселка Зайцево из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Впоследствии, на том же участке линии соприкосновения, бандиты применилы противотанковый ракетный комплекс.

Позже из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливалы украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Пески, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неспокойно было и в южном пригороде Авдеевки, где оккупанты били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

На Луганском направлении с начала суток террористы дважды открывали огонь по опорным пунктам украинских бойцов. В частности, вблизи Новозвановки боевики совершили обстрел военнослужащих ВСУ из автоматических станковых гранатометов. Также противник из стрелкового оружия бил вблизи н.п. Донец.