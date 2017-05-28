В штабе АТО определили, откуда боевики наносили удары по Красногоровке

С целью нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре Красногоровки противник применил РСЗО "Град", танк, артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы, вооружение БМП. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"Обстрел боевики НВФ вели ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, в результате обстрела, кроме разрушений помещений жилого сектора и домов коммунальной собственности, выведены из строя центральный водопровод города, центральная канализационная сеть.

При этом количество раненых достигло восьми человек, у всех легкие ранения.

Как сообщал УНИАН, в Красногоровке Донецкой области в результате обстрелов повреждены 14 зданий, в том числе школа и больница.