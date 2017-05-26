Волонтер показал последствия обстрела боевиками Марьинской больницы (фото)

Вечером в четверг боевики обстреливали Красногоровку из тяжелого вооружения. Обстрелами сильно повреждена находящаяся в соседней Марьинке больница. Об этом на странице в Facebook написал глава Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Читайте такжеБоевики снова стреляли из "Градов" возле Авдеевки"Сегодня ночью в ходе обстрела из артиллерии г. Красногоровка сильные повреждения получили корпусы Марьинской центральной районной больницы", - написал Каплин.

Он добавил, что момент обстрела в стационаре терапевтического отделения находились больные.

Ранее об обстреле больницы в Красногоровке сообщили в штабе АТО. Никто из больных и медицинского персонала не пострадал, но в здании выбиты стекла. В ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.