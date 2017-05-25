Россия отправила на Донбасс "юбилейный гумконвой"

На оккупированный Донбасс отправилась 65-я автоколонна МЧС России с "гуманитарной помощью".

"Автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донбасса пересекла российско-украинскую границу", — говорится в сообщении ведомства РФ.

Читайте такжеНа оккупированный Донбасс вторгся очередной путинский "гумконвой"

Основную массу грузов якобы составляют детские продуктовые наборы и медикаменты. В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".