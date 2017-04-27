Россия отправила на Донбасс новый "гумконвой"

Россия отправила в оккупированные районы Луганской и Донецкой области 64-й "гуманитарный конвой". Колонна вышла из Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Число машин в составе конвоя не уточняется, но сообщается, что они везут 400 тон груза – это якобы детские продуктовые наборы, медикаменты и медоборудование.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта на оккупированные территории Донбасса прибыл 63-й так называемый «гуманитарный конвой» из России. Как заявили в ГПСУ, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление «гуманитарного конвоя». В ходе визуального осмотра было видно, что машины загружены чуть более половины, а подтвердить заявленный груз было не возможно.

РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».