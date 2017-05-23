Штаб АТО опроверг сообщения боевиков об обстреле подразделениями ВСУ населенных пунктов возле Донецка

10:40, 23 мая 2017
Война
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Вражеские СМИ сообщили, что силы антитеррористической операции якобы обстреливали из РСЗО, артиллерии и танков населенные пункты вблизи Донецка.

Боевики обстреляли украинских военных из "Градов" / mynewsonline24.ru

В штабе антитеррористической операции опровергли сообщение боевиков об обстреле украинскими подразделениями из тяжелого вооружения населенных пунктов вблизи Донецка. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

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«Вчера, 22 мая, российско-оккупационные войска обстреляли позиции сил АТО вблизи населенного пункта Опытное с использованием реактивных систем залпового огня. Чтобы прикрыть факт позорного игнорирования Минских соглашений, враг принялся прикрывать свои действия информационной завесой в сети Интернет», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, с целью дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины вражеские СМИ сообщили, что силы антитеррористической операции якобы обстреливали из РСЗО, артиллерии и танков населенные пункты вблизи Донецка.

При этом в штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины четко соблюдают режим прекращения огня и всегда готовы дать адекватный ответ, не нарушая Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 59 раз обстреляли опорные пункты украинских военных, ранены четверо бойцов.

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Теги: #война на Донбассе