Боевики обстреляли жилые районы Бердянского и Широкино
02:20, 19 мая 2017Война
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Вследствие обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.
В результате попадания снарядов, полностью разрушены два жилых дома / УНИАН
Пророссийские боевики вечером 18 мая обстреляли жилой сектор на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра.
Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.
"В результате попадания снарядов, полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. В результате системных обстрелов со стороны НВФ по всей улице почти не осталось ни одного целого приусадебного дома", - говорится в сообщении.
Согласно информации, чуть позже был обстрелян жилой сектор поселка Широкино.
Вследствие обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.
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