Сексуальные домогательства боевика к наблюдателю ОБСЕ: РФ в Минске заявила, что "женщина не так поняла гусара"
Стороны РФ и ОРДЛО заявили, по словам нардепа Ирины Геращенко, что боевик был "не очень то и пьян".
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что Россия и представители ОРДЛО проигнорировали требования Киева относительно наказания боевика за сексуальные домогательства к представителю СММ ОБСЕ. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.
«Аргументы другой стороны: и этот товарищ был не очень то и пьян и не очень то и вооружен, так , пару автоматов. И это просто ментальная и культурная разница в общение, он просто брал у женщины телефон, а в ваших Европах просто по - другому знакомятся, то и женщина не так поняла "гусара", - написала она.
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Нардеп подчеркнула, что боевика даже осудили за такие действия.
«... россияне позволили себе следующий пассаж : что вы прицепились к ОРДЛО, ну подумаешь, человек на блокпосту решил взять телефончик у красивой женщины», - написала Геращенко.
Как сообщал УНИАН ранее, член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны боевика, вооруженного автоматом АК-47, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район другим маршрутом.
Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Ертурул Апакан осудил случай сексуального домогательства к наблюдателю со стороны вооруженного боевика, который произошел 5 мая.