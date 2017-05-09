Боевики отказываются выполнять приказы российского командования и бегут с позиций - разведка

Боевики одного из подразделений незаконных вооруженных формирований на Донбассе отказались выполнять приказы российского офицера, семь человек были арестованы. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Военнослужащие одного из подразделений 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК, недовольные условиями прохождения службы и бестолковым командованием т.н. военных советников, отказались выполнять приказы российского офицера. С целью наведения "уставного порядка" к месту происшествия было направлено резервное подразделение российских оккупационных войск. Арестованы семь "бунтарей", в т.ч. командир подразделения», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки, согласно приказу командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ, во избежание потерь среди кадровых российских офицеров им запрещено находиться на передовых позициях в течение майских праздников, что уже сказалось на морально-психологическом состоянии личного состава.

«Так, во время открытия силами АТО ответного огня, до 30 военнослужащих 4-го отдельного мотострелковой бригады (Алчевск) самовольно покинули позиции», - сообщили в ГУР МОУ.

Как сообщал УНИАН ранее, недовольны условиями прохождения военной службы и самоуправством офицеров российские наемники продолжают самовольно покидать части на Донбассе и пытаются перебраться на территорию России.