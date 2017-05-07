В Житомире около 300 человек простились с погибшим в АТО снайпером 95-й бригады (фото)

В Житомире сегодня, 7 мая, простились с погибшим в АТО 25-летним бойцом 95-й аэромобильной бригады Валентином Ковальским.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания состоялась на площади Королева.

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С бойцом, который получил тяжелое ранение в Шахтерском районе под Саур-Могилой Донецкой области и умер позавчера, 5 мая, простились родные и близкие, собратья-десантники, духовенство, представители власти и общественности. В церемонии прощания с Ковальским приняли участие более 300 человек. Люди на коленях провели героя в последний путь. Во время церемонии прощания с Ковальским прозвучало, что он был патриотом Украины и геройски воевал в АТО.

После прощания на майдане Королева траурная процессия автобусов и машин направилась на военное кладбище на Смолянке, где состоялось погребение и отдание воинских почестей солдату - герою.

До своего 26-го дня рождения - 9 мая он не дожил всего 4 дня. Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, участники похорон выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Справка УНИАН. Валентин Ковальский ( 9 мая 1991 года - 5 мая 2017 года) был контрактником в роте снайперов 95-й бригады высокомобильных войск ВСУ. В АТО он отслужил срочную службу в армии в Донецке, а затем поступил на заочное обучение в университет , где получил специальность инженера-механика. Ковальский принимал участие в АТО с первых дней, был тяжело ранен 27 июля 2014 года. На операционный стол госпиталя в Харькове Валентин попал после ранения уже с тяжелым перитонитом.Затем боец перенес множество операций, два года боролся за жизнь, однако молодой организм бойца исчерпал свой ресурс.