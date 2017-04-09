Боевики обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить в этом силы АТО - разведка

Боевики продолжают применять практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации сил АТО и создание “доказательной базы” нарушений Вооруженными силами Украины режима прекращения огня.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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В частности, по данным разведки, «8 апреля военнослужащими одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ обстреляно соседние позиции из стрелкового оружия и осуществлен доклад о ведении снайперского огня со стороны сил АТО».

Как сообщал УНИАН ранее, боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ - 59 раз за сутки. За минувшие сутки четверо украинских воинов получили ранения. В эпицентре огневого противостояния продолжает оставаться Приморский направление.

Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120мм и 82мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном – с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.