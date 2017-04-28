Украинские пограничники получили от США технику на $21 миллион (видео)

Государственная пограничная служба получила от США средства военной радиосвязи на 21 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное вручение пограничникам современных средств военной радиосвязи от Министерства обороны США состоялось при участии президента Украины Петра Порошенко на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы.

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"Рад возможности вручить пограничникам современную, высокоэффективную технику, которую мы получили от наших американских партнеров. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью свыше 21 млн долларов США... Более полумиллиарда гривен как на наши деньги", - заявил президент.

"Эта техника усилит эффективность охраны и обороны государственной границы. Она позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями Пограничной службы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника", - сказал Порошенко.