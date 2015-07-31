Овчарки из кинологического центра в Межигорье будут служить в АТО (фоторепортаж)
13:10, 31 июля 2015Война
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Кинологи кинологического центра комплекса «Межигорье» передали пограничникам 6 немецких овчарок для службы на государственной границе и на блокпостах в зоне проведения АТО.
Кинологи передали пограничникам 6 овчарок / Фото УНИАН
Две из этих овчарок уже несколько раз были на войне и прекрасно себя там показали не раз спасая жизнь пограничникам, говорится в сюжете Громадське ТВ.
Сначала собак отвезут в Кинологический учебный центр Госпогранслужбы в Великих Мостах для прохождения подготовки, а впоследствии распределят в пограничные подразделения.
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