Овчарки из кинологического центра в Межигорье будут служить в АТО (фоторепортаж)

Две из этих овчарок уже несколько раз были на войне и прекрасно себя там показали не раз спасая жизнь пограничникам, говорится в сюжете Громадське ТВ.

Сначала собак отвезут в Кинологический учебный центр Госпогранслужбы в Великих Мостах для прохождения подготовки, а впоследствии распределят в пограничные подразделения.