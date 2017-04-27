Обострение в зоне АТО: 47 вражеских обстрелов, один военный погиб, еще шестеро ранены

За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям вблизи Широкиного. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное.

Минометы калибра 82-мм противник применил по позициям наших войск рядом с Березовым. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вблизи населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

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"На донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник стрелял из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорных пунктах рядом Верхнеторецкого. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра", - сказано в сообщении.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Майорска и Новгородского. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120 мм враг накрывал позиции рядом населенного пункта Попасная, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановки противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской – из гранатометов и стрелкового оружия.

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"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ. За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - добавили в ведомстве.

По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, в течение 25 и 26 апреля уничтожены трое российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований ранены.