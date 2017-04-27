Возле Троицкого погиб украинский военный – штаб АТО
01:34, 27 апреля 2017Война
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Российско-сепаратистские войска для обстрела применили пулеметы крупного калибра.
Иллюстрация / фото: УНИАН
Неподалеку от Троицкого, что на Донецком направлении, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
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Военный погиб в результате обстрела боевиками позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи неподалеку Троицкого.
Российско-сепаратистские войска для обстрела применили пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Ранее УНИАН сообщал, что с начала прошлых суток, 26 апреля, боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный ранен.
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