Украинские пограничники на админгранице с оккупированным Крымом провели антитеррористические учения (фото, видео)

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления вчера, 21 апреля 2017 года, приняли участие в антитеррористических учениях, инициированных Службы безопасности Украины в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что более 100 военных из состава Херсонского и Бердянского пограничных отрядов присоединились к учениям, в рамках которых проводилось условное перекрытие административной границы.

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По замыслу учений, после проведения диверсии, предполагаемые преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым.

«Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, на Николаевщине Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводили учения по сценарию "необъявленной войны". Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. "На Николаевщине продолжаются учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация", - сказал он.