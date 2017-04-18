Боевики ударили по Авдеевке: повреждено 8 жилых домов, 1 полностью разрушен

Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и орудий, повреждено восемь жилых домов, один из них полностью разрушен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении основные боевые действия развернулись в Авдеевке и на ее флангах.

«В частности вражеские обстрелы Авдеевки начались после обеда и продолжались до захода солнца. Из арсенала боевики применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-миллиметрового орудия в направлении наших рубежей обороны», - сказал он.

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Агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки, отметил Мотузяник. По его словам, прямыми попаданиями мин в Авдеевке было повреждено восемь домов, один из которых был полностью разрушен.

«Неподалёку от Авдеевки – на позиции «Шахта Бутовка» и в Каменцы – ситуация более спокойная. Здесь под вечер произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов», - сообщил Мотузяник и добавил, что еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага произошла в Опытном.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло четыре вражеских обстрела.