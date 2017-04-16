Командование ВС РФ запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из "военкоматов" - разведка

Командование вооруженных сил России запретило выезд со временно оккупированных территорий Донбасса мужчинам без справок о пребывании на воинском учете. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

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"Командование ВС РФ продолжает ужесточать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока с оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.зв. "ДНР/ЛНВ" на территорию, контролируемую ВС Украины, лицам мужского пола без наличии справки из военного комиссариата о пребывания на военном учете", - сказано в сообщении.