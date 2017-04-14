Советник Порошенко: Пополнение рядов боевиков из-за безработицы на Донбассе не усилит их боеспособность

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин допускает, что из-за блокады оккупированного Донбасса местные безработные могут пополнить ряды боевиков, однако это не усилит их военные возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

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«Безусловно, безработица возникнет и в ОРДЛО, и в Украине непосредственно, но насколько это будут большие объемы людей, которые прекратят свою работу из-за того, что останавливаются предприятия, сказать трудно, но это может быть», - заявил Горбулин.

«Относительно того, кто еще пойдет, не имея работы, в ряды 1-го и 2-го «армейских корпусов» в Донецкой и Луганской областях – видимо, какая-то часть может пойти, но это не будет решающая часть, которая сможет значительно усилить военные возможности этих корпусов», - добавил Горбулин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Отмена блокады возможна при реализации оккупантами требований Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, а также возвращении захваченных боевиками предприятий.