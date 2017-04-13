За сутки в АТО боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный - штаб

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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В эпицентре огневого противостояния остается Приморское направление. Здесь, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стрелял по нашим воинам под Марьинкой. Защитников Широкиного российско-террористические подразделения обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехах, которые держат оборону под Гнутовим, враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутового активно обстреливал из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы.

На Донецком направлении основными объектами огневых усилия противника были наши опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты «Бутовка». Так, защитников шахты «Бутовка» враг накрывал огнем минометов калибра 120мм и 82мм, а по защитникам Авдеевки стрелял из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП российские наемники применяли против защитников Опытного, а защитников Каменки и Зайцевого обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

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На Луганском направлении из минометов калибра 82мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям рядом Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров стрелял по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорных пунктах в районе Новозвановки.