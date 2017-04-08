За сутки в результате обстрелов боевиков ранены пятеро бойцов АТО - штаб

За прошедшие сутки зафиксировано 43 обстрела позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 8 апреля.

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Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и снайперский огонь применяли в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции под Водяным, Широкиным и Березовым. Пулеметы крупных калибров применял вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого били вражеские БМП и снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутового и Талаковки подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхньоторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцевого, а по позициям в районе Опытного бил из вооружения БМП.

На Луганском направлении, по защитникам Катериновки и Станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие соблюдают режим Тишины и огонь в ответ не открывали.