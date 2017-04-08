За сутки в результате обстрелов боевиков ранены пятеро бойцов АТО - штаб
Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня, режим «Тишины» не соблюдают.
За прошедшие сутки зафиксировано 43 обстрела позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 8 апреля.
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Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и снайперский огонь применяли в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции под Водяным, Широкиным и Березовым. Пулеметы крупных калибров применял вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого били вражеские БМП и снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутового и Талаковки подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхньоторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцевого, а по позициям в районе Опытного бил из вооружения БМП.
На Луганском направлении, по защитникам Катериновки и Станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.
Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие соблюдают режим Тишины и огонь в ответ не открывали.