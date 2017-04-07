Сутки на Донбассе: силам АТО пришлось открывать ответный огонь - штаб

За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций сил АТО. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00.

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Опорные пункты вблизи Мариуполя противник накрывал огнем больше всего. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82 миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутового. Защитников Широкиного и Водяного обстреливали из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям под Лебединским. Вблизи Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов была зафиксирована под Авдеевкой, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял в вблизи Шахты Бутовки и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, из гранатометов стрелял по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе станицы Луганской.