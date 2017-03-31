Война в Украине будет продолжаться, пока это будет выгодно России - бельгийский дипломат

13:19, 31 марта 2017
Война
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По словам Зенона Коваля, Кремль таким образом испытывает свое оружие и войско.

REUTERS

Война в Украине будет продолжаться, пока это будет выгодно России. Москва таким образом испытывает свое оружие и войско. Такое мнение в интервью Тижню высказал бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль.

"Пока это будет выгодно России, она (война — Ред.) продлится. Москва таким образом испытывает свое оружие и войско. Но в то же время и украинская армия становится одной из самых интересных и опытных в Европе, ведь постоянно работает против новейшего современного оружия — российского", — сказал он.

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Он отметил, что Запад поддерживает Украину политически, технически (но не вооруженно) и финансово. Без этого Киев не мог бы удержаться и воевать.

Кроме того, по словам Коваля, есть еще один важный фактор для успешного сопротивления: украинские политики должны лучше работать, чтобы консолидировать нацию. На уровне информационной, языковой, медийной, образовательной, экономической политики. Потому что отток активных, смелых, активных людей великоват.

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Теги: #Украина#Россия#война