Война и российская военная угроза сохранятся на длительную перспективу - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что война и российская военная угроза сохранятся на длительную перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время проходящей в Минобороны церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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"Война и российская военная угроза на длительную перспективу требуют все большего количества квалифицированных кадров", - подчеркнул Порошенко.

"Опыт боев, которые с честью прошли Вооруженные Силы Украины, отражая российскую агрессию, доказывает, что центральной фигурой в современном бою был и остается хорошо подготовленный и хорошо обученный офицер-руководитель, и именно от его компетентности, профессионализма и патриотизма зависит результат, зависит победа, зависят жизни воинов", - добавил президент.