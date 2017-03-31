На оккупированном Донбассе российский военный обстрелял подростков, один ранен - разведка

Российский военный на Донбассе обстрелял группу местных подростков и ранил одного из них.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что российские военнослужащие из состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершать преступления и бесчинства в отношении гражданского населения.

"Проводится расследование по факту обстрела военнослужащим 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК группы местных подростков вблизи полигона и ранения одного из них", - говорится в сообщении разведки.

Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе проведут ревизию жилья для расселения российских военных.