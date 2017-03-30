Донецкая фильтровальная станция остановилась из-за обстрелов

Украинская сторона СЦКК констатировала, что боевики продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил, участков возле мирных населенных пунктов и объектов инфраструктуры вдоль линии соприкосновения. Заявление представителей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе в своем Facebook обнародовал пресс-центр штаба АТО.

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"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 тысяч мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк", - рассказали в СЦКК.

Там же напомнили, что минометным обстрелом боевиков в среду вечером была повреждена линия электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод", что оставило Авдеевку без света.

В Совместном центре отметили, что ВСУ и военно-гражданская администрация безотлагательно приняли меры для предоставления гарантий безопасности работникам "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения ремонта.

Как сообщал УНИАН, в Авдеевке со среды нет электричества. Утром в четверг прекратили водоснабжение. Тепло подает коксохим.