Дело сбитого Ил-76: опубликован полный текст приговора генералу Назарову

Павлоградский суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76. Его приговорили к 7 годам тюрьмы.

Адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян на своей странице в Facebook обнародовал копию приговора суда генералу Назарову.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано.

Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны. Но компенсации получат только самые близкие родственники — родители и жены. Размер компенсации — по 500 тыс. грн в пользу родственников погибших.