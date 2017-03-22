Боевики снова обстреливают Авдеевку: поврежден дом (фото)

Боевики в 17.00 начали обстрел Авдеевки. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Авдеевка. В 17.00 боевики начали обстрел города. Уже имеются попадания в дом №12 по ул. Леваневского. Повреждены крыша, стена, окна. Пострадавших нет", - написал он.

Как известно, боевики также открыли огонь по Зайцево, полиция квалифицировала обстрел как теракт.