Боевики снова обстреливают Авдеевку: поврежден дом (фото)
18:13, 22 марта 2017Война
995
Повреждена крыша, стены и окна дома.
Боевики в 17.00 начали обстрел Авдеевки. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеМины и обстрелы из танка: боевики бьют на Донецком направлении из тяжелого вооружения
"Авдеевка. В 17.00 боевики начали обстрел города. Уже имеются попадания в дом №12 по ул. Леваневского. Повреждены крыша, стена, окна. Пострадавших нет", - написал он.
Как известно, боевики также открыли огонь по Зайцево, полиция квалифицировала обстрел как теракт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter