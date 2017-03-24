День в зоне АТО: 48 вражеских обстрелов, двое украинских бойцов погибли, ранен мирный житель

С начала суток боевики 48 раз открывали огонь, погибли двое украинских защитников, ранен мирный житель Авдеевки.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Так, по позициям вблизи населенного пункта Зайцево боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов. Также на этом направлении зафиксировано применение противником артиллерии калибра 152 мм.

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"Гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли рядом с Авдеевкой и Майорским, впоследствии задействовав в обстрелах минометы калибра 120 мм. А по позициям украинских защитников вблизи шахты Бутовка обстреливал танк. По украинским позициям вблизи Троицкого враг вел огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - информирует штаб.

На Мариупольском направлении, говорится в сообщении, позиции украинских защитников вблизи Широкино и Водяного оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

На Луганском направлении по позициям сил АТО неподалеку от Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.

Как известно, за минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции ВСУ.