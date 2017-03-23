За сутки боевики 84 раза обстреляли позиции ВСУ: один украинский военный погиб

В районе проведения АТО ситуация остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников. За прошедшие сутки зафиксировано 84 обстрела.

На Мариупольском направлении больше всего обстрелов украинских позиций зафиксировано под Широкино, защитников которого враг обстреливал из минометов 120мм и 82мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из артиллерийских систем калибра 122мм и РСЗО «Град-П», противник вел огонь по опорным пунктам украинских морпехов вблизи Водяного.

Под Павлополем, Лебединским, Гнутовым и Чермалыком враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинке наши позиции обстреливал вражеский снайпер.

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На Донецком направлении наиболее горячей точкой была Авдеевка, защитников которой российско-террористические подразделения обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Под Зайцево по позициям украинских защитников враг применил ствольную артиллерию калибра 152мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины под Луганским, Троицким и Верхнеторецким.

На Луганском направлении наибольших ударов врага потерпели защитники Новозвановки, которую российские наемники обстреливали из 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По позициям в районе Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82мм, а под Станицей Луганской – из гранатометов и стрелкового оружия.

Учитывая ситуацию, украинские военные открывали огонь в отпор. За сутки один украинский воин погиб, еще один был ранен.