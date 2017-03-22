Боевики открыли огонь по Зайцево, полиция квалифицировала обстрел как теракт (фото)
В результате обстрела жертв и пострадавших нет.
На Донетчине боевики этой ночью обстреляли поселок Зайцевое Бахмутского района, в результате чего был поврежден дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
О повреждении домовладения, расположенного по ул. Комсомольская, 16, полицейским сообщил 62-летний местный житель.
В доме осколками повреждены окна и ограда, почти полностью разрушено хозяйственное здание. На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.
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«Полицейские документируют повреждения, обходят улицы и оказывают помощь мирным жителям. Как предварительно известно, в результате обстрела жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация события – ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, командование российских войск обязало так называемую "местную власть Л/ДНР" срочно провести ревизию жилого фонда для дальнейшей "национализации" квартир и домов с целью расселения российских военных.