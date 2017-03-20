Жестокие бои под Мариуполем: ранены восемь военных, один погиб - штаб

Позиции украинских военных под поселком Водяное на Мариупольском направлении были обстреляны оккупантами из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град" , 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов. По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник днем волонтеры фонда "Вернись живым" сообщили, что бои на Мариупольском направлении не прекращаются: враг интенсивно продолжает обстрелы наших передовых позиций из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии.